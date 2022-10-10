Доходы бюджета Белгородской области сократятся на 9,8 млрд рублей

Доходную часть бюджета Белгородской области на 2022 год предлагают сократить на 9,8 млрд рублей. Законопроект о внесении корректировок представил министр финансов и бюджетной политики региона Владимир Боровик на совещании в правительстве 10 октября.

По его словам, собственные налоговые и неналоговые доходы области упали на 12,2 млрд рублей, но за счет дотаций и межбюджетных трансфертов потери немного уменьшатся. Таким образом доходную часть бюджета планируется сократить на 9,8 млрд рублей.

Как уточняет Бел.Ru, доходы бюджета на 2022 год прогнозировались на уровне 119,1 млрд рублей. Однако по данным на 1 октября они составили около 107 млрд рублей. В основном отклонение связано с падением доходов горно-металлургических компаний.

В правительстве региона подчеркивают, что несмотря на падение доходов, все финансовые обязательства перед населением будут выполнены. Также ситуация не повлияет на сферу строительства: сроки сдачи объектов не изменятся, а подрядчики получат выплаты в полном объеме.

В начале октября «Известия» изучили проект бюджета России на трехлетку. Поступления дивидендов в госбюджет в 2023 году сократятся на 305,9 млрд рублей. При этом уже в 2024-м их планируется увеличить на 301,2 млрд рублей.