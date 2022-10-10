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На Украине заявили о прекращении экспорта электроэнергии в ЕС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Украина прекращает экспорт электроэнергии в ЕС с 11 октября. Об этом сообщается в понедельник, 10 октября, на сайте в министерства энергетики страны.

В огненном кольце: в городах Украины прогремели взрывы
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«Сегодняшние ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы», — говорится в сообщении.

Утром в понедельник взрывы прогремели в крупных городах Украины. В некоторых населенных пунктах нет света и водоснабжения, наблюдаются перебои в работе интернета. Как рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, вооруженными силами РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. По его словам, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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