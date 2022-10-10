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В Верховной раде сообщили о взрывах в Кременчуге

Депутат Верховной рады Украины Гончаренко сообщил о взрывах в Кременчуге
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Фото: commons.wikimedia.org/DenysZ, KuRaG, Elenakopichko, Sergiy Tkachenko
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Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о взрывах в Кременчуге Полтавской области. Об этом он написал в понедельник, 10 октября, в своем Telegram-канале.

В огненном кольце: в городах Украины прогремели взрывы
В Киеве работает воздушная тревога, в Харькове, Львове и Тернополе — частичный блэкаут

«Взрывы в Кременчуге! Работает ПВО!» — написал Гончаренко.

Он также сообщил в взрывах в Кривом Роге и Черкасской области.

Утром в этот же день взрывы прогремели в крупных городах Украины. В Киеве произошло порядка четырех взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о частичном ограничении электроснабжения в столице и Киевской области. В Сети появилось видео пожара в здании Службы безопасности Украины на Терещенковской улице в Шевченковском районе украинской столицы. Огнем также была охвачена киевская теплоэлектростанция.

В некоторых городах Украины нет света и водоснабжения, наблюдаются перебои в работе интернета. Украинские железные дороги предупредили о задержке поездов из-за повреждений контактной сети.

Ранее в понедельник на Украине была объявлена воздушная тревога на всей территории страны. Сообщалось о взрывах в Днепре, Львове, Одессе и других городах.

Как рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, вооруженными силами РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. По его словам, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. Он добавил, что в случае продолжения попыток проведения в РФ терактов ответы со стороны Москвы будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз.

До этого, 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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