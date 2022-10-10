«Известия» показали работу артиллерии по позициям ВСУ на артемовском направлении

Корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага 10 октября показал, как работают самоходные артиллерийские установки (САУ) на артемовском направлении.

Он рассказал, что противник ведет массированный артобстрел по всей линии соприкосновения, однако САУ союзных сил в ответ бьют по позициям украинских военных.

«Бывает такое, что и нашим орудиям приходится иногда молчать. Так сторона также работает эффективно в рамках контрбатарейной стрельбы, судя по тому, что снаряды ложились очень близко, нас, вероятно, обнаружили. Поэтому расчеты сейчас в укрытии, орудие спрятано», — сказал корреспондент.

Кроме того, съемочная группа «Известий» побывала в брошенном ВСУ опорном пункте. Стены здания, как видно на кадрах, разрисованы украинскими лозунгами и нацистскими символами.

В начале октября Минобороны России показало кадры попадания выпущенного десантниками артиллерийского снаряда в скопление украинской техники.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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