Президент России Путин пригрозил Украине жестким ответом в случае продолжения терактов

Москва будет жестко отвечать на теракты, организованные властями Украины на территории России, заявил Владимир Путин на заседании Совета безопасности 10 октября.

Он отметил, что за взрывом на Крымском мосту стоит киевский режим. Также Украина совершала теракты на газотранспортной инфраструктуре России, в том числе пыталась подорвать один из участков «Турецкого потока», что доказано объективными данными, пояснил Путин.

По словам президента РФ, своими действиями киевский режим фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями. При этом он подчеркнул, что оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.

«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений», — сказал российский лидер.

По предложению Минобороны России утром 10 октября был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины, добавил Путин.

Утром 10 октября в городах Украины прогремел ряд взрывов. Это произошло в Киеве, Ивано-Франковске, Львове, Тернополе, Львове, Одессе, Харькове, Днепре, Хмельницке и других.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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