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Генпрокуратура ФРГ начала расследование взрывов на «Северных потоках»

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Фото: REUTERS/Danish Defence Command
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Генеральная прокуратура Германии начала расследование в связи со взрывами на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом в понедельник, 10 октября, сообщило издание Der Spiegel.

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Представитель прокуратуры подтвердил, что начато судебное разбирательство и возбуждено уголовное дело в отношении неизвестных лиц по факту повреждения труб газопровода в Балтийском море.

«С понедельника власти Карлсруэ расследуют предполагаемые преднамеренные причины взрыва взрывчатых веществ и противоречащую закону диверсию», — пишет журнал.

Журналисты отмечают, что данное решение дает право немецким следователям Федеральной полиции и Федерального управления уголовной полиции для получения доказательств по делу и присоединения к международной следственной группе. На прошлой неделе, указало издание, к месту преступления для сбора улик отправился специальный корабль бундесвера с офицерами полиции, в распоряжении которых имеется подводный беспилотник «Морской кот».

Ранее, 9 октября, политолог Юрий Светов предположил в беседе с «Известиями», что получить доказательства вины США в авариях на «Северных потоках» России будет невозможно из-за недопуска российских специалистов к расследованию обстоятельств ЧП. Он напомнил слова секретаря Совбеза России Николая Патрушева, что выгодоприобретателем от ЧП стали США, но доказательств причастности Вашингтона нет.

8 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что отказ Швеции и Дании к допуску России для расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» показателен и выгоден США. По его словам, сейчас необходимо провести объективное разбирательство с участием России, чтобы установить все причины произошедшего. Очевидно, что среди главных пострадавших Россия и Германия, резюмировал Лавров.

Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что масштабы повреждений указывают на террористический акт. Президент России Владимир Путин заявил, что англосаксам уже мало санкций, и они перешли к диверсиям, организовав взрыв на «Северных потоках».

Как заявил 6 октября Песков, по дипломатическим каналам Россия получала информацию, что в настоящее время ее не будут привлекать к расследованию аварий на газопроводах. По его словам, такая позиция вызывает сожаление, а расследование не может быть объективным. Тогда же замглавы российского МИДа Сергей Вершинин сообщил, что Москва настаивает на проведении международного расследования причин взрывов на «Северных потоках».

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 5 октября высказался против участия России в расследовании ЧП на газопроводах «Северный поток». По мнению министра, любое потенциальное предложение помощи со стороны России в ходе расследования принято не будет.

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