Подросток в Оренбурге упал в выгребную яму и сломал челюсть

В больницу Оренбурга доставили подростка со сломанной челюстью. Он упал в выгребную яму в Новоорском районе.

О случившемся в полицию сообщили врачи медучреждения, куда доставили мальчика. Правоохранители выяснили, что он получил серьезную травму, помогая своему отцу во дворе частного дома.

В какой-то момент мальчик попятился назад и упал в недавно вырытую и не закрытую канализационную яму, пишет 56orb.ru со ссылкой на региональное управление УМВД.

Отец помог сыну выбраться и вместе с матерью отвез его в больницу. Сейчас состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

16 августа в Калужской области рабочий погиб во время прокладки ливневой канализации. Грунт траншеи обвалился, и потерпевшего засыпало землей.