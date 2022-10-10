Трамп во время выступления показал видео заикающегося Байдена

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп во время своего выступления в Аризоне в понедельник, 10 октября, показал видео заикающегося президента США Джо Байдена.

Экс-глава государства указал на странное поведение и постоянные оговорки нынешнего американского лидера.

«Джо Байден не в состоянии четко говорить, он не может четко мыслить. Он как-то сказал сотрудникам правоохранительных органов: «Вы должны что-то сделать с этим Трампом, он сгоняет меня в могилу», — прокомментировал видео Трамп.

Он напомнил также, что на одном из своих недавних выступлений Байден обратился к Джеки Валорски — конгрессвумен от республиканской партии, которая погибла в автокатастрофе за месяц до собрания.

При этом Трамп извинился, что затронул эту тему во время своего выступления.

Ранее, 23 сентября, экс-глава Белого Дома заявил, что США катятся в ад, страна не выживет без сильного лидера. Трамп подчеркнул, что США нуждаются в сильном лидере, тогда как действующий президент Джо Байден проявил свою слабость на мировой арене.

До этого, 3 сентября, Трамп назвал Байдена врагом государства. Также за день до этого в своих социальных сетях он назвал американского лидера сумасшедшим, страдающим от деменции. Эти заявления стали ответом на речь, которую Байден произнес в Пенсильвании. Тогда Байден казал, что Трамп и его сторонники являются угрозой благополучию страны. Глава Белого дома раскритиковал своего предшественника и последователей движения MAGA (Make America Great Again, в переводе на русский — «Сделаем Америку вновь великой»).