Энергетике США предрекли исчезновение из-за ошибок Байдена

Многочисленные ошибки администрации президента США Джо Байдена поставили под угрозу исчезновения американскую отрасль энергетики, приведя к полной зависимости от иностранных энергоресурсов. Такое мнение 10 октября выразил экс-министр энергетики и бывший губернатор Техаса Рик Перри в статье для Fox News.

По его словам, власти США предпочитают решать проблемы «с помощью капитуляции».

«Стратегия зависимости от зарубежных поставщиков, разработанная президентом, сделала страну уязвимой и угрожает столкнуть американскую экономику с обрыва», — убежден Перри.

Он подчеркнул, что Белый дом допустил большое количество ошибок в регулировании отрасли энергетики. Так, ошибочным было стремление зафиксировать цены на нефть.

«Вместо того, чтобы исправить его многочисленные ошибки в регулировании американской энергетики, которая находится грани исчезновения, администрация беспомощно применила свои собственные инструменты фиксирования цен, наводнив рынок стратегическими запасами американской нефти», — указал Перри.

При этом конечной цели с помощью этой меры достичь не удалось — хотя цены снизились по сравнению с максимальными летними показателями, они всё еще на $1,49 выше, чем в момент вступления Байдена в должность, пояснил политик.

Ранее в этот день американский телеведущий Брайан Килмид заявил, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти привело к панике в Белом доме. Как отметил журналист, сокращение добычи нефти будет означать, что американцы будут тратить больше денег на отопление жилищ и на заправку автомобилей.

5 октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября этого года. Эта мера направлена на сдерживание падения цен на нефть, вызванного ослаблением мировой экономики.

До этого, 18 сентября, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что высвобождение стратегического нефтяного запаса страны президентом Байденом направлено на усиление позиций демократов перед промежуточными выборами в ноябре, после чего цены на бензин вырастут минимум вдвое. Политик подчеркнул, что стратегические нефтяные запасы предназначены для использования на случай войны, а не для снижения цен перед выборами.