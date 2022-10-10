Дело по факту гибели рабочего на стройплощадке возбудили в Новосибирске

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего, на которого с высоты упал тяжелый мешок штукатурки. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Трагедия произошла 7 октября на стройплощадке по улице Тайгинская. На рабочего с высоты 12-го этажа упал 25-килограммовый пакет штукатурно-клеевой смеси. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Фигурантом по нему проходит 24-летний мужчина, который, по версии следствия, допустил падение мешка с высоты.

Как уточняет издание VN.ru, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в этот же день сообщалось о возбуждении дела по факту гибели рабочего в Татарстане. Во время слесарных работ 55-летнего мужчину придавило автобусом ПАЗ-32054.