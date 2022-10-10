В Петербурге проходят испытания новые уникальные поезда метро

В Санкт-Петербурге на линиях метрополитена готовятся запустить поезда нового образца «Балтиец». Они были разработаны специально для Северной столицы и имеют уникальные характеристики. «Известия» выяснили, в чем особенности и преимущества новинки петербургского метро.

Новые вагоны на 90% состоят из комплектующих отечественного производства.

«Это абсолютно уникальная разработка, делается специально для Петербурга. В этом подвижном составе мы постарались заложить практически бесконечные возможности для улучшений и изменений», — рассказал генеральный директор АО «Метровагонмаш» Андрей Васильев.

Новые вагоны отличаются увеличенным до 1,4 м дверным проемом. В салоне установлены жидкокристаллические дисплеи. Кроме того, конструкция позволяет установить любую электронику, в том числе USB-разъемы или сенсорные мониторы, позволяющие построить маршрут.

То, что поезда создавались специально для Северной столицы, в буквальном смысле бросается в глаза. Пассажирские диваны с раздельными сидениями и спинками выполнены из винила с паттерном в виде разводных мостов. Этот элемент повторяется в головных фарах, в изгибах поручней и даже в световой линии на потолке в вагонах.

Специалисты проверяют системы новых поездов по трем сотням различных параметров.

«Каждую ночь практически выезжаем и второй состав начинает те же самые испытания. Испытания под весом, тормозные испытания на линии. Сегодня в ночь поедет на электромагнитные испытания. Это серьезная большая работа», — отметил в беседе с «Известиями» заместитель начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Игорь Шлендов.

Помимо прочего, «Балтиец» оборудован современными узлами и агрегатами, делающими поездку плавной и мягкой. В частности, асинхронный тяговый привод российского производства позволит составу разгоняться и останавливаться постепенно, без рывков.

Сейчас в сборочном цехе готовят к отправке два состава, которые уже в этом году будут перевозить пассажиров. За два года подземка города получит 144 новых вагона. А до 2031 года 950 штук — это половина всего подвижного состава Санкт-Петербургского метрополитена.