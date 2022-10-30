Реклама
Прямой эфир
Мир
В Совфеде заявили о готовности заменить украинское зерно на рынке
Спорт
Непомнящий победил в полуфинале чемпионата мира по шахматам Фишера
Мир
Байден заявил о крупнейшем в истории США сокращении дефицита бюджета
Мир
Молдавия впервые закупила электричество у Румынии
Мир
Киев выяснит причины появления украинских компонентов в иранских БПЛА
Мир
Зеленский призвал исключить Россию из G20
Мир
Опрос показал нежелание американцев переизбрать Байдена в 2024 году
Спорт
Теннисист Медведев квалифицировался на итоговый турнир ATP
Мир
Французский политик потребовал не давать Украине решать судьбу мира
Мир
Bloomberg узнало об убытках авиакомпаний США и ЕС из-за облетов России
Мир
На Украине сообщили о переговорах с членами НАТО для вступления в альянс
Спорт
Гол Медины принес ЦСКА победу над «Локомотивом» в матче РПЛ

День работников СИЗО и тюрем 2022 — история и традиции праздника

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России 31 октября отмечают День работников СИЗО и тюрем. В этот день принято поздравлять всех сотрудников структуры Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В 2022 году профессиональное торжество приходится на понедельник. «Известия» рассказывают об истории и традициях праздника.

День работников СИЗО и тюрем //–// 2022: история праздника

Следственные изоляторы или, как они известны в народе, СИЗО, были учреждены в СССР 31 октября 1963 года. Именно эта дата и послужила для создания профессионального праздника работников уголовно-исправительной системы. Тогда же были определены и правила содержания заключенных в изоляторах.

Зона закрытия: в тюрьмах и СИЗО смогут вводить особый режим при эпидемиях
Почему общественники считают инициативу рискованной

Сама знаменательная дата была установлена в 2006 году приказом директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ.

Кроме того, 12 марта отмечается праздник работников уголовно-исполнительной системы Минюста РФ.

День работников СИЗО и тюрем — 2022: традиции праздника

В России к настоящему моменту функционируют 204 следственных изолятора и 75 перепрофилированных помещений, восемь тюрем, 647 исправительных колоний и 18 воспитательных колоний для несовершеннолетних.

В день праздника руководство собирает коллективы учреждений ФСИН и отмечает заслуги лучших сотрудников. Им вручают грамоты, премии и другие награды.

Телевизионные и печатные СМИ готовят тематические репортажи и публикации, берут интервью у ветеранов ФСИН и действующих работников, а также показывают, как живут заключенные.

Специфика работы СИЗО и тюрем не позволяет проводить масштабные празднества, однако коллеги всё равно могут собраться за столом и поздравить друг друга, а также получают теплые слова в домашнем кругу.

24 октября в России отмечали День подразделений специального назначения. «Известия» вспоминали историю праздника и рассказали, какие задачи выполняют военнослужащие. Другие знаменательные события осени 2022 года собраны в специальном календаре.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022