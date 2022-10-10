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Экономист предрек рост доллара выше 70 рублей

Экономист Разуваев спрогнозировал рост доллара выше 70 рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Судя по ситуации в экономике России, доллар может вырасти до 70 рублей. Такое мнение экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев высказал в понедельник, 10 октября.

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«Причин тому много, прежде всего, рынок считает, что у нас будут проблемы с экспортом, по крайней мере, в течение ближайшего года и санкции будут действовать и ослаблять нашу экономику», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

По словам Разуваева, курс может достигнуть 70 рублей за доллар уже к концу года.

«Это вполне возможно. Минфину нужен слабый рубль, учитывая, что бюджет у нас ожидается дефицитом на ближайшие три года, все-таки поддержать бюджет — это очень важно, поэтому ослабление рубля выглядит достаточно эффективно», — отметил аналитик.

Он уточнил, что повышение курса доллара до 63 рублей на Мосбирже ранее в этот день связано с нанесением масштабных ударов по территории Украины. Дальнейшее обострение конфликта также может способствовать тому, что курс американской валюты станет выше 70 рублей.

«То, что происходит сегодня в плане Украины — это пристрелка. Я как артиллерист, офицер запаса говорю. Соответственно, основные события впереди. Если мы увидим действительно очень серьезное обострение в плане украинских событий, то курс может быть и за 70 рублей, но, я не думаю, что он будет больше, чем 80 рублей», — сказал экономист.

При этом он отметил, что фундаментальные факторы говорят в пользу сильного рубля. Поэтому, когда курс доллара поднимется выше 70 рублей, стоит конвертировать сбережения в рубли и положить их на депозит или приобрести акции, заключил эксперт.

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже 10 октября поднимался выше 63 рублей впервые с 7 июля 2022 года. Курс евро, в свою очередь, вырос на 47 копеек и составил 60,37 рубля, пишет «Москва 24».

В начале октября директор Института психолого-экономических исследований Александр Неверов привел «Известиям» прогноз, согласно которому курс рубля по отношению к доллару в этом месяце может находиться на уровне 60−70 рублей. Декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная рассказала, что причин для серьезного ослабления курса рубля к доллару и евро нет.

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