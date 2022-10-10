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Посольство Казахстана в Киеве призвало сограждан покинуть Украину

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Фото: Посольство Республики Казахстан в Украине
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Посольство Казахстана в Киеве призвало своих граждан по возможности покинуть украинскую территорию, передает пресс-служба диппредставительства в понедельник, 10 октября.

В огненном кольце: в городах Украины прогремели взрывы
В Киеве работает воздушная тревога, в Харькове, Львове и Тернополе — частичный блэкаут

«Посольство Республики Казахстан настоятельно просит своих граждан воздержаться от поездок в Украину, а тех, кто пребывает в стране, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях и бомбоубежищах», — сказано в заявлении, которое опубликовали в Telegram-канале посольства.

Ранее в этот день американское посольство в Киеве призвало американцев покинуть Украину.

Утром в понедельник взрывы прогремели в крупных городах Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что по предложению Минобороны РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Также ударам подверглись объекты военного управления и энергетики. В Киеве произошло порядка четырех взрывов. В Сети появилось видео пожара в здании Службы безопасности Украины на Терещенковской улице в Шевченковском районе украинской столицы.

Очевидцы сообщают, что огнем охвачена киевская теплоэлектростанция. Движение метрополитена в Киеве приостановлено.

По некоторым данным, ряд районов Львова и Тернополя на западе Украины остались без электричества. В некоторых городах нет водоснабжения, также наблюдаются перебои в работе интернета. В Харькове и Киеве приостановили работу метро.

Сообщалось о взрывах в Днепре, Львове, Одессе и других городах. Жителей призвали оставаться в укрытиях.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об угрозе объектам энергетики по всей стране. Также он объявил о воздушной тревоге.

Пользователи украинского сегмента соцсетей распространили карту украинских городов с отметками взрывов.

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