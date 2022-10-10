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Собранные в Подмосковье низкопольные автобусы отправят в Оренбург

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В конце октября в Оренбург из Московской области доставят первую партию низкопольных автобусов большого класса. Их сборка почти завершена. Об этом сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин.

Сборку новых ЛиАЗов на подмосковном предприятии проконтролировал первый замглавы Оренбурга Алексей Кудинов. Сейчас специалисты заканчивают работы по техническому оснащению: настраивают автоматику, монтируют сидения, подключают датчики дождя и света. Накануне начали изготавливать короба, предназначенные для газобаллонного оборудования, пишет РИА «Оренбуржье».

Пассажирские автобусы производят на Ликинском автобусном заводе. Планируется поставить в Оренбург 67 новых машин яркого светло-зеленого цвета с гербом города и надписью «Оренбург — город, в котором хочется жить!». Стоимость нового подвижного состава — около 1 млрд рублей, сообщает Урал56.Ру.

23 июня сообщалось, что Оренбург вошел в число 21 городской агломерации, где планируется обновить парк общественного транспорта. Первая поставка по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет в следующем году, вторая ожидается в 2024-м.

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