Лукашенко сообщил, что договорился с Путиным о совместной региональной группировке войск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности заявил, что он договорился с российским президентом Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства», передает БелТА 10 октября.

«В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это всё по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства», — говорится в сообщении.

По словам Лукашенко, он уже отдал приказ о формировании данной группировки и оно идет на протяжении последних двух дней.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что совместное развертывание группы войск России и Белоруссии прописано военной доктриной Союзного государства, договоренность об этом достигнута.

В этот же день Лукашенко заявил о том, что по территории республики готовился удар со стороны Украины. Он отметил, что страна готова дать отпор любому врагу. Кроме того, белорусский лидер заявил, что в Польше, Литве и на Украине готовят боевиков из числа белорусских радикалов для совершения диверсий в Белоруссии.

30 сентября Лукашенко заявил, что мира на Украине возможно достичь в течение нескольких дней при искреннем желании европейцев. Белорусский лидер добавил, что Минск всегда был сторонником переговорного процесса и именно на белорусской земле прошли три раунда переговоров России и Украины.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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