Водитель легковушки насмерть сбил пешехода под Тамбовом

В Тамбовском районе в результате наезда «Нивы» погиб мужчина-пешеход. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Наезд произошел в ночь на 10 октября на 212-м км автодороги Воронеж – Тамбов. По предварительным данным, 42-летний водитель Lada-2121 сбил 48-летнего мужчину, который переходил проезжую часть.

В результате пешеход получил различные травмы, от которых скончался на месте до прибытия скорой помощи, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру». Обстоятельства случившегося устанавливаются.

4 октября на 286-м км федеральной трассы М-5 «Урал» в Рязанской области водитель грузовика насмерть сбил мужчину. По факту случившегося правоохранительные органы организовали проверку.