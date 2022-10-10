Три человека пострадали при столкновении легковушек в Сасове
В Сасове (Рязанская область) в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла днем 10 октября на пересечении улиц Новоелатомская и Зыкиной. Столкнулись ВАЗ-2114 и Ford Focus, пишет 62INFO.ru.
В результате ДТП пострадали водители обеих машин, также травмы получила пассажирка отечественной легковушки.
На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов, уточняет РИА «7 новостей». По факту столкновения организована проверка, все обстоятельства устанавливаются.
В этот же день в Воронежской области на 621-м км трассы «Р-22» Москва – Астрахань столкнулись грузовой и шесть легковых автомобилей. Погиб один человек.