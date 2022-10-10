Реклама
Прямой эфир
Армия
Пушилин заявил о продвижении вперед на угледарском и марьинском направлениях
Авто
Доля китайских машин в России превысила 30%
Мир
В минобороны Белоруссии призвали Киев не провоцировать Минск
Мир
МИД Франции отказался от комментариев по взрыву на Крымском мосту
Мир
Проект резолюции ЕС по новым территориям РФ поступил в ГА ООН
Мир
Минобороны ФРГ пообещало отправить Украине первую из четырех систем ПВО IRIS-T
Мир
На Украине назвали пропагандой слова о намерении Венгрии вернуть Закарпатье
Мир
СМИ сообщили о злости лидеров ЕС из-за поведения канцлера ФРГ Шольца
Культура
Ученые выяснили, что картину «Девушка с флейтой» написал не Ян Вермеер
Мир
В ДНР заявили о разочаровании украинских солдат в американских Javelin
Общество
Мишустин потребовал восстановить Крымский мост в кратчайшие сроки
Экономика
Оператор СП-2 снизил давление на уцелевшей ветке трубопровода

Три человека пострадали при столкновении легковушек в Сасове

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сасове (Рязанская область) в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла днем 10 октября на пересечении улиц Новоелатомская и Зыкиной. Столкнулись ВАЗ-2114 и Ford Focus, пишет 62INFO.ru.

В результате ДТП пострадали водители обеих машин, также травмы получила пассажирка отечественной легковушки.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов, уточняет РИА «7 новостей». По факту столкновения организована проверка, все обстоятельства устанавливаются.

В этот же день в Воронежской области на 621-м км трассы «Р-22» Москва – Астрахань столкнулись грузовой и шесть легковых автомобилей. Погиб один человек.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022