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Водитель микроавтобуса пострадал в ДТП с «ЗИЛом» в Саратовской области

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В Калининском районе Саратовской области в результате столкновения микроавтобуса и грузовика «ЗИЛ» пострадал человек. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 10 октября на 609-м км автодороги Тамбов – Волгоград – Астрахань. На отрезке между городом Калининск и селом Казачка 62-летний водитель микроавтобуса «Газель» врезался в «ЗИЛ» дорожных служб, находившийся на краю трассы.

В результате ДТП водитель «ГАЗа» получил различные травмы, пишет ИА «Взгляд-инфо». Его госпитализировали в медучреждение. Судя по фотографиям с места происшествия, пассажиров в момент ДТП в микроавтобусе не было.

10 октября в Воронежской области на 621 км трассы «Р-22» Москва – Астрахань столкнулись грузовой и шесть легковых автомобилей. Погиб один человек.

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