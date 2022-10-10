Подросток умер от удара током в Башкирии

В Башкирии в Абзелиловском районе 12-летний подросток умер от удара электрическим током. Он дотронулся руками до токопроводящих проводов.

ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета сообщает, что группа подростков во время прогулки решила взобраться на крышу здания по дереву, которое росло неподалеку. Погибший взобрался первым и дотронулся до проводов, получив смертельный удар.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось о возбуждении дела после гибели ребенка от удара током в Приморском крае. Восьмилетняя девочка получила травму во время использования электрического насоса. Она играла с другими детьми у частного дома, ребята обливались водой, которая подавалась из скважины через шланг с помощью насоса. В какой-то момент ребенка ударило током.