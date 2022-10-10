В МИДе заявили об интересе азиатских стран к поставкам нефтепродуктов из России

Страны Юго-Восточной и Южной Азии проявляют интерес к поставкам нефтепродуктов из России. Об этом 10 октября сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИДе Дмитрий Биричевский на круглом столе в Совете Федерации.

«Те страны и партнеры, которые находятся в Азии, Юго-Восточной, Южной, от них поступают обращения, заинтересованность как в поставках нефтепродуктов, так и в размещении мощностей по нефтепереработке», — сказал он.

После начала российской спецоперации по защите Донбасса ряд европейских стран взяли курс на сокращение и отказ от энергоресурсов из России.

Президент России Владимир Путин 6 октября заявил, что отказавшимся от поставок из Российской Федерации странам теперь приходится переплачивать за нефть, газ и металлы.

В августе Reuters сообщило, что Россия три месяца подряд была крупнейшим поставщиком нефти в Китай, а The Economic Times писала, что Российская Федерация стала одним из крупнейших экспортеров нефти в Индию.