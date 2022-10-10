Эксперт назвал способы продления срока службы трансмиссии автомобиля

Коробка передач в автомобиле будет служить долго, если водитель будет соблюдать регламент по замене трансмиссионных жидкостей на станции техобслуживания. Об этом 10 октября рассказал автомобильный эксперт Петр Баканов.

«Масло в коробке передач всегда необходимо менять. Эта жидкость в процессе эксплуатации так или иначе загрязняется продуктами износа и теряет свои первоначальные свойства», — пояснил Петр Баканов в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, срок замены масла зависит от рекомендаций автопроизводителей конкретной марки автомобиля, однако чем чаще это делается, тем лучше. Так, в механических коробках передач масло подлежит замене один раз в 75–80 тыс. км. В автоматической это зависит от типа машины, мотора и его мощности. Чаще всего такой интервал составляет 60 тыс. км.

Если у владельца довольно старый автомобиль, то у машин с «автоматом» и пробегом более 150 тыс. км. также необходимо чистить гидроблок, который отвечает за переключение передач. Он засоряется в процессе эксплуатации и рано или поздно водителю придется ехать в сервис и его промывать.

Специалист также отметил, что на долговечность любой трансмиссии влияет и стиль вождения. Если человек на автомобиле с механикой будет включать передачи грубо, резко отпускать сцепление и буксовать, то коробка передач быстро выйдет из строя из-за высоких нагрузок. При автоматической трансмиссии также не следует резко стартовать и обгонять, выжимая педаль газа до упора.

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