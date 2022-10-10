Реклама
Прямой эфир
Армия
Пушилин заявил о продвижении вперед на угледарском и марьинском направлениях
Авто
Доля китайских машин в России превысила 30%
Мир
В минобороны Белоруссии призвали Киев не провоцировать Минск
Мир
МИД Франции отказался от комментариев по взрыву на Крымском мосту
Мир
Проект резолюции ЕС по новым территориям РФ поступил в ГА ООН
Мир
Минобороны ФРГ пообещало отправить Украине первую из четырех систем ПВО IRIS-T
Мир
На Украине назвали пропагандой слова о намерении Венгрии вернуть Закарпатье
Мир
СМИ сообщили о злости лидеров ЕС из-за поведения канцлера ФРГ Шольца
Культура
Ученые выяснили, что картину «Девушка с флейтой» написал не Ян Вермеер
Мир
В ДНР заявили о разочаровании украинских солдат в американских Javelin
Общество
Мишустин потребовал восстановить Крымский мост в кратчайшие сроки
Экономика
Оператор СП-2 снизил давление на уцелевшей ветке трубопровода

Эксперт назвал способы продления срока службы трансмиссии автомобиля

Автоэксперт Баканов: для продления срока службы коробки передач необходимо регулярно менять масло
0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коробка передач в автомобиле будет служить долго, если водитель будет соблюдать регламент по замене трансмиссионных жидкостей на станции техобслуживания. Об этом 10 октября рассказал автомобильный эксперт Петр Баканов.

Дело в деталях: средняя выплата по каско достигла рекорда с 2017 года
Как на это повлиял дефицит запчастей и когда ждать улучшения ситуации

«Масло в коробке передач всегда необходимо менять. Эта жидкость в процессе эксплуатации так или иначе загрязняется продуктами износа и теряет свои первоначальные свойства», — пояснил Петр Баканов в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, срок замены масла зависит от рекомендаций автопроизводителей конкретной марки автомобиля, однако чем чаще это делается, тем лучше. Так, в механических коробках передач масло подлежит замене один раз в 75–80 тыс. км. В автоматической это зависит от типа машины, мотора и его мощности. Чаще всего такой интервал составляет 60 тыс. км.

Если у владельца довольно старый автомобиль, то у машин с «автоматом» и пробегом более 150 тыс. км. также необходимо чистить гидроблок, который отвечает за переключение передач. Он засоряется в процессе эксплуатации и рано или поздно водителю придется ехать в сервис и его промывать.

Специалист также отметил, что на долговечность любой трансмиссии влияет и стиль вождения. Если человек на автомобиле с механикой будет включать передачи грубо, резко отпускать сцепление и буксовать, то коробка передач быстро выйдет из строя из-за высоких нагрузок. При автоматической трансмиссии также не следует резко стартовать и обгонять, выжимая педаль газа до упора.

1 сентября сообщалось, что треть россиян воспринимает автомобили с пробегом до 60 тыс. км как новые. Как рассказали «Известиям» в сервисе онлайн-проверки автомобилей «Автотека», эксперты компании опросили 6 тыс. российских автомобилистов и поняли, что 36% опрошенных считают новой машину с пробегом до 60 тыс. км. Еще 35% респондентов относят к новым автомобили возрастом до пяти лет.

Ранее, 13 мая, эксперты рассказали, как продлить срок службы транспортного средства. По словам директора и сооснователя международной сети автосервисов FIT SERVICE Данила Соловьева, есть случаи, когда люди ездят и по 500–700 тыс. и по миллиону километров, и автомобили в хорошем состоянии, потому что вовремя меняются узлы. Помимо этого, технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов, заявил, что основное правило — следить за уровнем масла и менять его чаще, чем советует производитель.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022