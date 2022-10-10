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Преодоление краха: почему Нобелевкой по экономике отметили работу о банках в кризис

И как выводы ученых помогут справиться с текущей турбулентностью на рынках
Фото: Global Look Press/Xinhua/Ren Pengfei
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Вручение Нобелевской премии по экономике за изучение банковской деятельности в эпоху кризиса имеет острую актуальность на фоне турбулентности, связанной с нынешней геополитикой, санкциями и скачком цен на энергоресурсы, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Не случайно одним из лауреатов стал экс-глава ФРС США Бен Бернанке: его антикризисной политики 2008 года до сих пор придерживаются ведущие регуляторы. Работа утверждает необходимость поддержки кредитных организаций и недопущения их краха. Именно так могут поступить и европейские власти с попавшими под риск банкротства швейцарским Credit Suisse и немецким Deutsce Bank, считают аналитики.

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Королевская академия наук в Стокгольме присудила Нобелевскую премию в области экономических наук американцам Бену Бернанке, Дугласу Даймонду и Филиппу Дибвигу. Награда получена за исследования в области банков и финансовых кризисов, сообщил Нобелевский комитет. Там отметили, что свою работу ученые начали еще в 1980-е годы — с того времени их анализ имел практическое значение для регулирования финансовых рынков и борьбы с кризисами.

«Лауреаты этого года в области значительно улучшили наше понимание роли банков в экономике, особенно во время финансовых кризисов. Важный вывод в их исследовании заключается в том, почему жизненно важно избегать банковских крахов», — говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

В основе работы лежит деятельность банков в эпоху великой депрессии США 1930-х годов. Как отмечается в релизе, тогда банковские операции стали решающим фактором усугубления кризиса. Ряд тяжелых последствий, как полагают ученые, может предотвратить правительство, если оно занимается страхованием вкладов и выступает в качестве кредитора последней инстанции для банков.

Преодоление краха
Лауреат Нобелевской премии по экономике Бен Бернанке

Лауреат Нобелевской премии по экономике Бен Бернанке

Фото: REUTERS/Christopher Aluka Berry

Еще в 2002 году сегодняшний лауреат Нобелевской премии Бен Бернанке, в то время член Совета управляющих ФРС, заявил о том, что ошибки Федеральной резервной системы способствовали «худшей экономической катастрофе в американской истории». Проблема заключалась в отсутствии работающей системы поддержки ликвидности банков. Серия кризисов коммерческих финансовых организаций привела к панике среди вкладчиков и закрытию 4 тыс. банков по всей стране, — напомнил «Известиям» аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Дмитрий Плеханов.

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В дальнейшем Бен Бернанке руководил ФРС США с 2006-го по 2014 год. На этот период пришелся мировой финансовый кризис 2008-го. Он начался с «пузыря» на рынке ипотеки в США, за которым последовал крах четвертого крупнейшего инвестбанка мира Lehman Brothers. Тогда Бен Бернанке участвовал в разработке плана чрезвычайной экономической стабилизации.

В 2008 году ФРС снизила процентные ставки до нуля и значительно расширила свой баланс, осуществляя скупку финансовых активов на сотни миллиардов долларов, рассказал Дмитрий Плеханов из ИКСИ. В результате распространение кризиса было остановлено, а восстановление экономики произошло довольно быстрыми темпами. Во многом исходя из такой политики действовали центробанки и во время последнего «ковидного» кризиса 2020 года.

Слишком большие

В 2021 году Нобелевская премия по экономике была присуждена канадцу Дэвиду Карду и американцам Джошуа Ангриста и Гвидо Имбенса за вклад в изучение рынка труда. Сейчас перед миром стоят три основные экономические проблемы: мировые кризисы, бедность и проблемы занятости, заявил «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Эти темы становятся основными и для ученых. По его ожиданиям, в следующем году премией наградят исследователей бедности.

Преодоление краха
Лауреат Нобелевской премии по экономике Дуглай Даймонд 

Лауреат Нобелевской премии по экономике Дуглас Даймонд

Фото: REUTERS/Jim Vondruska

— По экономической теории, в среднем рынок сталкивается с крупными кризисами раз в 8–11 лет. Последний был в 2008 году. Если не учитывать турбулентность, связанную с коронавирусом, то мировая экономика сейчас стоит на пороге нового кризиса, — полагает Георгий Остапкович.

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Вопрос сохранения устойчивости банков также актуален в связи с нестабильностью сектора в Европе на фоне энергокризиса. В начале октября 2022-го гендиректор Credit Suisse Ульрих Кёрнер в служебной записке своим сотрудникам заявил, что кредитная организация переживает «критический момент». Тогда акции Credit Suisse обвалились более чем на 11%. На новостях о подрыве труб «Северного потока» на европейских рынках поднялась паника, что отразилось и на акциях немецкого Deutsche Bank: они упали сразу на 15%.

Впрочем, пока проблемы в финансовых институтах Европы не выглядят катастрофическими, поскольку банки еще не сталкиваются с кризисом ликвидности, считает Георгий Остапкович из НИУ ВШЭ. По его словам, регуляторы минимизировали риски и при необходимости готовы поддержать банки, вливая в них деньги. Эксперт добавил, что такой политики придерживается и российский ЦБ: при необходимости крупные кредитные организации санируют, выделяя им ликвидность и налаживая их работу.

Сейчас существует термин по отношению к финансовой организации: Too big to fail — «слишком большой, чтобы рухнуть». В такой парадигме работает и ЦБ России, который берет на себя задачи санации крупных банков, не допуская их дефолта. Из двух зол выбирает меньшее. Именно так сейчас, очевидно, складывается и ситуация с крайне проблемными европейскими банками — Credit Suisse и Deutsche Bank. Практически наверняка им не дадут упасть, — считает главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

Преодоление краха
Лауреат Нобелевской премии по экономике Филипп Дибвиг

Лауреат Нобелевской премии по экономике Филипп Дибвиг

Фото: Washington University in St. Louis

Таким образом, по словам эксперта, теоретические и практические разработки нобелевских лауреатов в 2022 году имеют особую актуальность — они помогают спасать банки, их клиентов и экономику в целом от кризисных катаклизмов.

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