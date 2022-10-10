СМИ сообщили о злости лидеров ЕС из-за поведения канцлера ФРГ Шольца

Немецкий канцлер Олаф Шольц разозлил других лидеров стран Евросоюза (ЕС), призывая членов объединения к единству, но при этом прокладывая собственный путь для Германии. Материал об этом 10 октября опубликовала газета Politico.

В частности, негативную реакцию некоторых лидеров Европы вызвал план Берлина по созданию чрезвычайного фонда в размере €200 млрд для субсидирования снижения цен на газ.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий даже обвинил Шольца в «эгоизме» и в «разрушении» единого рынка. Беспокойство политиков вызвало то, что немецкие субсидии дадут производителям Германии явное преимущество перед промышленностью других стран ЕС.

«Самая богатая страна, самая сильная страна ЕС пытается использовать этот кризис, чтобы получить конкурентное преимущество для своего бизнеса на едином рынке. Это несправедливо, так не должен работать единый рынок», — отметил Моравецкий в кулуарах неформального саммита ЕС в Праге в минувшую пятницу.

Аналогичную озабоченность выразили премьер-министр Финляндии Санна Марин и лидер Эстонии Кая Каллас. Однако они призвали страны ЕС решить данную проблему дипломатическим путем.

«Мы должны найти общее решение, иначе страны с большей бюджетной гибкостью будут иметь преимущество перед другими», — сказала Каллас.

Со своей стороны Шольц защищал планы Берлина, говоря, что другие страны Европы предпринимают аналогичные шаги. Это действительно так, но ни одна из этих программ не может сравниться по масштабам с предложением Германии.

Авторы статьи отмечают, что страны ЕС беспокоит растущая тенденция крупнейшего игрока континента действовать в одиночку по ключевым вопросам экономики и безопасности. Они полагают, что поведение Шольца и реализация его идей подорвет европейское единство.

На прошлой неделе Шольц посетил Испанию, где настаивал на скорейшем завершении строительства нового газопровода с Пиренейского полуострова в северную Европу, чтобы компенсировать потерю поставок из России в Германию.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против проекта, который пройдет через территорию Франции, утверждая, что он не имеет экономического смысла, отмечает «Газета.Ru». Европейская комиссия поддержала Макрона, но канцлер Германии всё равно пытается настоять на своем, даже рассматривая вариант обхода территории Франции.

1 октября обозреватель Уильям Молони в статье для издания The Hill обратил внимание на разобщенность среди стран НАТО, которая увеличивается по мере роста экономических проблем внутри государств альянса.

До этого, 22 сентября, журнал Foreign Policy предрек Европе борьбу за выживание на фоне ограничений поставок российского газа и последующего за этим энергетического кризиса. Согласно данным обозревателя, цены на энергоресурсы сейчас в 10 раз превышают средние показатели за прошлые 10 лет.

Цены на электроэнергию увеличиваются вслед за подорожанием газа. Так, согласно данным аналитической компании Rystad Energy, среднемесячная стоимость электроэнергии в Европе в августе 2022 года стала самой высокой за всю историю наблюдений. Рекорд, в частности, был побит в Италии, Франции, Великобритании и Германии.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты. Также санкции привели к рекордной инфляции в странах Евросоюза.

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