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Ученые выяснили, что картину «Девушка с флейтой» написал не Ян Вермеер
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Ученые выяснили, что картину «Девушка с флейтой» написал не Ян Вермеер

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Фото: Global Look Press/Sylvio Dittrich via www.imago-im
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Ученые выяснили, что одна из четырех картин в собрании Национальной галереи искусств Вашингтона, ранее атрибутированных нидерландскому художнику Яну Вермееру, принадлежит кисти другого художника. Об этом сообщила The New York Times.

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Речь идет о картине «Девушка с флейтой». Музей уже изменил атрибуцию картины, хотя не стал убирать ее из экспозиции.

Как утверждают исследователи, «Девушка с флейтой» очень похожа по ряду параметров на картину Вермеера «Девушка с красной шляпой» из того же собрания, но подход к наслоению пигментов здесь другой. Художник, который, видимо, был учеником или подражателем Вермеера, иначе накладывал краски, нежели великий голландец.

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, это открытие хоть и не самое радостное, но очень важное. Он отметил, что до нас дошло крайне мало произведений Вермеера. Более-менее широкий консенсус искусствоведов есть в отношении 34 картин, причем местоположение одной из них («Концерт») до сих пор неизвестно, она была похищена и так и не найдена.

«Еще три работы имеют дискуссионный статус, среди них была и «Девушка с флейтой». Теперь мы знаем точно: это не Вермеер. Учитывая невероятную ценность работ Вермеера, это важное знание. А еще это свидетельство, что новейшие научные методы и технологии позволяют находить ответы на вопросы, которые вроде бы мы давно уже потеряли надежду разрешить наверняка», — добавил Уваров.

В 2020 году ученые раскрыли несколько секретов другой картины Вермеера — «Девушка с жемчужной сережкой» (1665 год). Так, специалисты обнаружили у изображенной девушки прорисованные ресницы. Кроме того, сзади нее оказались складки зеленой ткани, а не просто темный фон. Всё это позволило ученым предположить, что на картине изображен реальный человек.

Также реставраторам удалось доподлинно проследить технику письма Вермеера. Оказалось, что художник начинал с черных и коричневых красок, а затем добавлял остальные, переходя от фона в передний план.

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