Швеция прекратила подавать электроэнергию в Польшу из-за аварии

Передача электроэнергии из Швеции в Польшу остановлена из-за аварии. Об этом радиостанция RMF FM сообщает в понедельник, 10 октября, со ссылкой на представителя шведской стороны.

«Ночью была приостановлена передача электроэнергии из Швеции в Польшу. Авария была обнаружена на шведской станции на суше», — говорится в сообщении.

Датский остров Борнхольм также столкнулся с отключением электроэнергии, пишет Life.Ru.

Авария произошла на трансформаторной станции на шведской стороне из-за низкого уровня масла, передает НСН. Электрический кабель, идущий по дну Балтийского моря, не был поврежден.

В Дании ожидают, что авария будет ликвидирована в понедельник.

Кабель, идущий по дну Балтийского моря от Карлсхамна до польского Ивбицина возле Слупска, был введен в эксплуатацию в 2000 году. Он может передавать электрическую энергию мощностью 600 мегаватт при напряжении 450 киловольт.

Ранее, 6 октября, профессор университета Аалто Петер Лунд заявил, что регулирование потребления электроэнергии в Финляндии может привести к полному отключению электричества в стране.

Он пояснил, что на фоне сокращения количества российского газа в стране рассматриваются варианты регулирования и использования резервов энергоресурсов для поддержания равновесия между потреблением и производством электроэнергии, но в случае дисбаланса последствия для страны могут быть серьезными, передает RT.