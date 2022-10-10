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Мишустин потребовал восстановить Крымский мост в кратчайшие сроки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал восстановить Крымский мост в кратчайшие сроки, поручив вице-премьеру Марату Хуснуллину контролировать ход работ. Также он выразил особую благодарность главам Севастополя, Крыма и Кубани за устранение последствий теракта на сооружении.

«Спасибо за оперативность, за общее руководство этой работы. Крымский мост имеет важнейшее значение для обеспечения связанности полуострова с другими регионами страны. Необходимо восстановить его полноценную работоспособность в самые сжатые сроки. Держите, пожалуйста, эти вопросы на личном контроле, — обратился он 10 октября.

Атака на полуостров: ЧП на Крымском мосту находится под контролем президента
Транспортное сообщение с Крымом не прекратится

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава.

Возбуждено уголовное дело о терроризме. Российский лидер Владимиир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту терактом.

Позже ФСБ удалось установить подозреваемых в подготовке теракта. Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин предположил, что к ЧП причастны украинские спецслужбы, которым помогали граждане России и других государств.

Ранее американская газета The New York Times также написала, что за взрывом грузовика на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы.

По сведениям источника «Известий», на мосту взорвался автомобиль марки International ProStar с кубанскими госномерами. Транспортное средство было зарегистрировано на 25-летнего жителя Краснодара Самира Юсубова.

По предварительной информации СКР, в результате взрыва погибли три человека.

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