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Оператор СП-2 снизил давление на уцелевшей ветке трубопровода

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Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
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Оператор газопровода «Северный поток — 2», компания Nord Stream 2 AG, сообщила о том, что давление в нитке «В» было снижено в качестве меры предосторожности. Об этом 10 октября рассказали в пресс-службе организации.

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«Оператор «Северного потока — 2» снизил давление в нитке В до примерно 50 бар в качестве меры предосторожности. Дальнейшие шаги будут определены по результатам обследования ниток газопровода и обсуждения с вовлеченными госорганами», — говорится в сообщении.

Ранее, 26 сентября, представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд расказал о том, что в районе утечек газа с трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

6 сентября замглавы российского МИДа Сергей Вершинин подчеркнул, что Москва настаивает на проведении международного расследования причин взрывов на «Северных потоках».

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что по дипломатическим каналам Россия получала информацию, что Москву не будут привлекать к расследованию аварий на газопроводах. По словам представителя Кремля, такая позиция вызывает сожаление, а расследование не может быть объективным.

7 сентября официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин намекнула о том, что к взрывам на «Северных потоках» причастны США. Она также задалась вопросом, разве «саботаж ключевой транснациональной инфраструктуры не является преступлением против международного права»? И добавила, что необходимо провести тщательное расследование.

8 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отказ Швеции и Дании к допуску России для расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» показателен и выгоден США. Лавров также добавил, что для «Газпрома» случившееся представляет огромную проблему, так как обе нитки «Северного потока — 2» были заполнены газом и готовы к прокачке.

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