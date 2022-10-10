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Аналитик предрек повторное удаление приложения Сбербанка из AppStore

Аналитик Муртазин: приложение СБОЛ Сбербанка скоро вновь удалят из AppStore после восстановления
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин 10 октября прокомментировал «Известиям» информацию о том, что приложение СБОЛ, которое является альтернативой «Сбербанку Онлайн» для устройств на платформе iOS, вновь появилось в цифровом магазине AppStore.

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По его мнению, в скором времени приложение опять заблокируют.

«Приложение СБОЛ удалят из AppStore достаточно быстро. Вероятнее всего, скачать его из покупок, как и в случае со «Сбербанк Онлайн» потом не получится», — сказал эксперт.

Похожее мнение выразил главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов. При этом он отметил, что после удаления из AppStore приложение продолжит работать в штатном режиме.

«Поскольку прошлое приложения СБОЛ заблокировали спустя неделю, то велика вероятность, что и нынешнее приложение тоже со временем будет удалено из AppStore. Что касается работы самого приложения, то оно будет работать как и раньше. Так как нынешнее приложение СБОЛ и предыдущее не отличаются друг от друга», — пояснил специалист.

Ранее в этот день Сбербанк рекомендовал клиентам установить обновленное приложение СБОЛ из App Store. Такая информация появилась в личных кабинетах пользователей в веб-версии мобильного банка.

28 сентября Роскомнадзор потребовал объяснений после удаления из App Store ряда российских приложений. В ведомстве считают, что такие дискриминационные ограничения нарушают права российских интернет-пользователей на свободное получение информации и общение, а также являются недопустимыми.

СБОЛ (Система банковского обслуживания для людей) — агрегатор российских банков, с помощью которого клиенты финансовых организаций могут онлайн осуществлять переводы, оплачивать услуги, транспорт, телефонную связь и проводить другие операции. Приложение появилось в App Store 16 августа. Однако уже 23 августа его удалили из магазина.

В апреле из-за санкций мобильные приложения «Сбера» были удалены из App Store и Google Play.

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