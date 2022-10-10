Медведев заявил о необходимости полноценного демонтажа политического режима Украины

Целью Москвы в ходе спецоперации должен стать «полноценный демонтаж политического режима Украины». Об этом заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание, произошедшие 10 октября удары по территории соседнего государства стали «первым эпизодом». «Будут и другие», — пообещал политик.

Государство Украина «в нынешней конфигурации» будет постоянно представлять «прямую и явную угрозу России», поэтому необходим его демонтаж, считает замглавы российского Совбеза. «Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины», — заключил Медведев.

Также в этот день заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил «Известиям» о необходимости уничтожать террористов и их пособников. По словам сенатора, он поддерживает мнение Медведева.

Ранее в понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что доволен ходом проведения спецоперации по защите Донбасса, и посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому бежать без оглядки в сторону Запада.

Как утром в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин, российскими военными был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Также целями стали объекты военного управления и энергетики страны.

Лидер подчеркнул, что Украина пыталась провести десятки терактов, в том числе и подорвать газопровод «Турецкий поток». Авторами теракта на Крымском мосту Путин назвал украинские спецслужбы.

Он пообещал, что в случае продолжения попыток проведения в РФ терактов ответы со стороны Москвы будут жесткими и будут соответствовать уровню угроз, добавила «Газета.Ru».

Утром 10 октября в городах Украины прогремел ряд взрывов. Это произошло в Киеве, Ивано-Франковске, Львове, Тернополе, Львове, Одессе, Харькове, Днепре, Хмельницке, Кривом Роге, Виннице и других.

Движение метрополитена в Киеве было приостановлено. По словам мэра города Виталия Кличко, повреждены объекты критической инфраструктуры.