В Госдуме заявили о традиционно жестких ударах России по терроризму

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в понедельник, 10 октября, заявление президента России Владимира Путина о том, что если киевский режим продолжит предпринимать попытки совершения терактов на территории РФ, ответ Москвы будет жестким.

«Россия всегда бьет очень жестко по терроризму. Сегодняшний массированный удар — это ответ на все террористические акты по территории России, который позволил себе киевский режим», — сказал парламентарий в беседе с RT.

По словам Шхагошева, это является сигналом всем силам, которые занимаются разжиганием этого конфликта.

«Это касается, в первую очередь Вашингтона, это касается всех партнеров киевского режима. Ждем включения в этот процесс разума и здравого смысла», — заключил он.

10 октября президент России Владимир Путин заявил, что по предложению Минобороны утром в понедельник был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины, сообщает телеканал «Звезда».

Позже в Минобороны России отчитались, что цели ударов были достигнуты, а все назначенные объекты поражены. По данным министерства, были атакованы объекты систем военного управления, связи и энергетики, сообщается на сайте kp.ru.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что удары по Украины — это только «первый эпизод».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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