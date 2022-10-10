Глава офиса президента Украины Ермак удалил пост с угрозами в адрес Белоруссии

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак удалил своей пост в Telegram, в котором он прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о планах украинской стороны нанести удар по белорусской территории. Пост исчез из соцсети в понедельник, 10 октября.

Как передает «Газета.Ru», удаленная запись успела набрать 47 тыс. просмотров.

«Мы давно понимали, что неадекватность победит логику, поэтому готовились к их возможным вражеским действиям. Но у меня риторический вопрос — готовы ли они к последствиям своих решений?» — писал Ермак в удаленном посте.

Глава офиса президента в посте также отметил, что Белоруссия может лишь оценивать масштаб «последствий» от действий против Киева.

Ранее в понедельник Лукашенко заявил о подготовке Польшей и Украиной боевиков для терактов в Белоруссии. Он также напомнил, что предупреждал об угрозах на западной границе еще в начале специальной военной операции России по защите Донбасса и говорил, что Белоруссия не позволит стрелять в спину русским.

Ранее в этот день Лукашенко заявил, что Белоруссию предупредили об ударе с территории Украины.

Также в понедельник стало известно, что белорусский лидер и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. Лукашенко также отметил, что уже отдал приказ о формировании данной группировки и оно идет на протяжении последних двух дней.

21 сентября госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявлял, что армия страны в случае перехода границы и каких-либо провокаций со стороны соседних стран готова дать отпор. По его словам, Белоруссия не представляет никому угрозы, но предпринимает все шаги для защиты западных и южных рубежей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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