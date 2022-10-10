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Участок дороги Йошкар-Ола — Зеленодольск отремонтировали в Татарстане

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В Татарстане завершили ремонт большого участка трассы А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — автодорога М-7 «Волга». Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Работы прошли на участке с 95-го по 126-й км дороги протяженностью более 30 км. Рабочие уложили новый асфальт, провели досыпку обочин, нанесли разметку.

«Специалисты уложили покрытие из асфальтобетонной смеси, подобранной по методу объемно-функционального проектирования с учетом особенностей климата и интенсивности движения», — объяснили в «Волго-Вятскуправтодоре».

Как уточняет ИА «Татар-информ», данный метод позволят предотвратить преждевременное истирание полотна, появление трещин и колейности.

Всего в 2022 году на территории республики защитные слои и слои износа уложили на 93 км трасс.

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