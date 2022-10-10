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Лукашенко сообщил, что договорился с Путиным о совместной региональной группировке войск

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Россия и Белоруссия развернут совместную региональную группировку войск, такое решение приняли президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко. Как объявил белорусский лидер 10 октября на совещании по вопросам безопасности, это будет сделано в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства.

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«Мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Президент Белоруссии указал, что данная договоренность была достигнута им на встрече с российским коллегой в формате один на один в Санкт-Петербурге после неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ). Основой данной группировки будут армия и Вооруженные силы Республики Беларусь.

«Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки», — подчеркнул Лукашенко.

Также белорусский лидер отметил, что в Польше, Литве и на Украине готовят боевиков из числа белорусских радикалов для совершения диверсий в Белоруссии. Он также напомнил, что предупреждал об угрозах на западной границе еще в начале специальной военной операции России по защите Донбасса и говорил, что Белоруссия не позволит стрелять в спину русским.

В этот же день он заявил о том, что по территории республики готовился удар со стороны Украины.

В свою очередь представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в ответ заявил, что развертывание Белоруссией и Россией совместной группировки войск станет новой эскалацией конфликта на Украине и не останется без ответа Евросоюза (ЕС). По словам Стано, заявления Лукашенко о возможном нанесении удара по Белоруссии с территории Украины «ложны и неприемлемы».

Комментируя решение лидеров двух государств, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что что совместное развертывание группы войск России и Белоруссии прописано военной доктриной Союзного государства, договоренность об этом была достигнута.

9 октября сообщалось, что МИД Белоруссии вручил послу Украины Игорю Кизиму дипломатическую ноту с утверждением о планах Киева нанести удар по белорусской территории.

Ранее, 7 октября, минобороны республики сообщило, что в настоящий момент регион способен выставить ресурс в 500 тыс. подготовленных военных из резерва. Отмечается, что в Белоруссии нет необходимости создавать контрактную армию, так как 60% военных — контрактники.

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