Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель осудил атаки на Киев и сообщил об отправке Европейским союзом дополнительной военной помощи украинской стороне.

«Я осуждаю их (атаки на Киев. — Ред. ) самым решительным образом. Мы поддерживаем Украину. Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже в пути», — высказался он в понедельник, 10 октября, на своей странице в Twitter.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о том, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

Кроме того, в понедельник российский президент Владимир Путин на совещании Совета Безопасности также уведомил о нанесенном массированном ударе высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам Украины. Удары были нанесены по объектам в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове, Житомире и других городах.

На минувшей неделе глава евродипломатии подчеркнул, что противостояние на Украине переросло в новую, опасную стадию. Как он отметил, якобы есть сценарий, при котором конфликт может привести к использованию ядерного оружия, «учитывая, что одной из сторон является ядерная держава». Тем временем Евросоюз продолжает поставлять оружие на Украину.

РФ не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружением ведет к эскалации конфликта, а не к его разрешению.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин заявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято из-за усугубившейся ситуации на территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) по причине обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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