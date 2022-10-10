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Дело возбудили по факту гибели рабочего на одном из предприятий в Татарстане

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В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту гибели 55-летнего рабочего ООО «Рем Тех» во время ремонта автобуса. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

Трагедия произошла в минувшую пятницу, 7 октября, на территории одной из производственных баз в Набережных Челнах. По предварительным данным, во время слесарных работ 55-летнего мужчину придавило автобусом ПАЗ-32054.

Рабочий получил различные травмы и был госпитализирован в больницу скором медицинской помощи, где впоследствии скончался, пишет InKazan.ru.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи дадут правовую оценку действия должностных лиц, которые отвечают за безопасность на объекте. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

В середине сентября в Амурской области возбудили уголовное дело по факту гибели 58-летнего водителя погрузчика в песчаном карьере. Мужчину засыпало песком при обвале породы.

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