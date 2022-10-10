Сезон навигации закончился на реках Приангарья

Сезон навигации завершился на реках Иркутской области. Движение маломерных судов разрешено только по Ангаре. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на центр государственной инспекции по маломерным судам.

Инспекторы ГИМС проводят комплекс мероприятий по обеспечению безопасности людей на водоемах. Специалисты ведут постоянный мониторинг обстановки на акваториях.

Судовладельцам напоминают, что им грозит административная ответственность за выход судов на водоемы после завершения навигации. Штраф составляет от 5 до 10 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что с 10 октября в Республике Коми планируют завершить навигацию судов в Вуктыле. С 11 октября выход судов запретят в Усинске.