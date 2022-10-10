Реклама
Прямой эфир
Мир
Пять областей Украины остались без электроснабжения
Мир
МИД Британии намерен призвать власти Ирана к ответу за притеснение женщин
Мир
В Чехии обвинили Норвегию в жадности из-за продажи газа по завышенным ценам
Политика
В Госдуме предложили «погасить» спутники НАТО
Общество
Умер клавишник первого состава «Ласкового мая» Афанасьев
Мир
Газета WP узнала о срочной встрече министров обороны стран НАТО
Мир
Эрдоган заявил о неправильной оценке Западом последствий кризиса на Украине
Мир
Украинцев призвали не пользоваться электроприборами вечером
Общество
Власти Херсона заявили о стабильной обстановке в регионе
Политика
В Госдуме заявили о традиционно жестких ударах России по терроризму
Мир
Глава офиса президента Украины Ермак удалил пост с угрозами в адрес Белоруссии
Мир
Красный Крест приостановил работу на Украине
Сюжет:

Украинцев призвали не пользоваться электроприборами вечером

Офис Зеленского призвал украинцев не пользоваться электроприборами вечером
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ricardo Rubio
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Граждан Украины попросили сократить потребление электроэнергии с 17:00 и до 22:00 на фоне обесточивания пяти областей страны. С такой просьбой к гражданам 10 октября обратился замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

В огненном кольце: в городах Украины прогремели взрывы
В Киеве работает воздушная тревога, в Харькове, Львове и Тернополе — частичный блэкаут

«У меня просьба ко всему населению. Нужно вместе поработать на страну. С 5 вечера до 10 вечера у нас максимальная нагрузка на энергосистему. Сегодня - это важно - нужно выключить свет, в этот период не пользоваться электроприборами, чтобы вся страна пережила этот сложный день… Сегодня нужно максимально сократить энергопотребление», — сказал он в эфире всеукраинского телемарафона.

10 октября Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщила о том, что пять областей Украины остались без электроснабжения, на остальной территории страны фиксируются частичные отключения.

Ранее в этот день по ряду городов Украины были нанесены удары высокоточным оружием. Сообщалось о взрывах в Житомирской и Киевской областях, Киеве, Днепре (бывший Днепропетровск) и Хмельницком. Также известно, что ряд районов Львова и Тернополя на западе Украины остались без электричества.

В этот же день мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в украинской столице. Кроме того, в Сети появились кадры последствий взрывов, прогремевших в Киеве.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. Он добавил, что в случае продолжения попыток проведения в РФ терактов ответы со стороны Москвы будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022