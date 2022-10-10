Украинцев призвали не пользоваться электроприборами вечером

Граждан Украины попросили сократить потребление электроэнергии с 17:00 и до 22:00 на фоне обесточивания пяти областей страны. С такой просьбой к гражданам 10 октября обратился замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

«У меня просьба ко всему населению. Нужно вместе поработать на страну. С 5 вечера до 10 вечера у нас максимальная нагрузка на энергосистему. Сегодня - это важно - нужно выключить свет, в этот период не пользоваться электроприборами, чтобы вся страна пережила этот сложный день… Сегодня нужно максимально сократить энергопотребление», — сказал он в эфире всеукраинского телемарафона.

10 октября Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщила о том, что пять областей Украины остались без электроснабжения, на остальной территории страны фиксируются частичные отключения.

Ранее в этот день по ряду городов Украины были нанесены удары высокоточным оружием. Сообщалось о взрывах в Житомирской и Киевской областях, Киеве, Днепре (бывший Днепропетровск) и Хмельницком. Также известно, что ряд районов Львова и Тернополя на западе Украины остались без электричества.

В этот же день мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в украинской столице. Кроме того, в Сети появились кадры последствий взрывов, прогремевших в Киеве.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. Он добавил, что в случае продолжения попыток проведения в РФ терактов ответы со стороны Москвы будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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