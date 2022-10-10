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Захарова прокомментировала появление свастики на браслете главкома ВСУ

Захарова: главком ВСУ Залужный носит браслет со свастикой для своей pr-компании
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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Фотография главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного с браслетом, на котором изображена фашистская свастика, которую военный разметил в минувшие выходные в Twitter, является его «продолжающейся пиар-кампанией по самораскрутке». Такое мнение выразила 10 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«На войне за западные ценности без браслета и мужик — не мужик, да и браслет — «не простое украшенье». Это браслет со свастикой. Не с рунами и «мертвой головой», не с буддистскими «десятью тысячами» или солярными знаками, а именно свастикой — символом национал-социализма, проклятым гнутым крестом убийц, карателей и фашистов», — прокомментировала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила, что как только фотография была обнародована, она вызвала широкий резонанс, за которым последовали нелепые оправдания киевского режима, что якобы Twitter так ужал качество фотографии и из-за этого якобы на браслете проявилась свастика.

«Может, на Банковой решили так Илону Маску отомстить? В комментариях и сам Залужный подтвердил именно эту версию о злобном «Твиттере», клеймящем украинских военных свастиками. Ох, если бы только «Твиттер» так мог. <...> Итог — украинский главком ВС носит браслет со свастикой. И оправдаться здесь не получится», — отметила Захарова.

Фотография Залужного в бронежилете и с оружием в руках в окружении других боевиков ВСУ появилась в соцсети 9 октября. На правой руке главнокомандующего украинской армией был металлический браслет. Качество выложенного фото позволяло четко разглядеть нацистский символ при увеличении на одном из звеньев браслета.

Ранее, 14 сентября, военный историк, политолог, эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов рассказал, что украинские националисты стали наносить на свою технику новую символику — белые кресты, напоминающие знак вермахта в годы Второй мировой войны. ВСУ копируют этот стиль и там никто этого не скрывает, резюмировал Буранов.

13 августа военкор «Известий» показал рисунки свастики, значки НАТО и даже выполненные на заказ часы с соответствующим дизайном в бывшем пункте расположения радикалов.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите населения Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве неоднократно подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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