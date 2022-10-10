В Чехии обвинили Норвегию в жадности из-за продажи газа по завышенным ценам

Норвежцы заработают на экспорте газа в 2022 году в три раза больше, чем годом ранее, продавая газ в Европу на фоне в разы выросших цен на голубое топливо. В этом вопросе королевство предпочло получение сверхдоходов европейской солидарности, пишет 10 октября чешский портал iDNES.

Как отмечается в публикации, в вопросах поставок газа Норвегия столкнулась с дилеммой между солидарностью и жадностью, выбрав, судя по всему, сверхдоходы.

Чистая прибыль от продажи газа составит в Норвегии $94 млрд, что на $65 млрд больше, чем в 2021 году.

Многие страны Европы возмутились сложившейся ситуации и просто не хотят покупать газ по высокой цене. В Еврокомиссии обсуждают предельные цены для норвежского газа, однако страна никак на это не реагирует, добавляет «Газета.Ru».

9 октября американский обозреватель Эмили Раухала в газете The Washington Post отметила, что западные эксперты критикуют Осло за обогащение страны на украинском конфликте. Норвегия стала играть важную роль в вопросах энергетической безопасности в Европе после того, как регион взял курс на отказ от энергетических ресурсов России. Одновременно Осло сталкивается с критикой в свой адрес из-за «неприличного» дохода от продажи нефти и газа.

14 сентября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что Норвегия отказалась снижать цену на газ для Евросоюза. Стёре отметил, что для Норвегии высокие цены на газ не являются целью, так как они приводят к удорожанию электроэнергии на юге страны и неудобствам торговых партнеров.

В тот же день Евросоюз и Норвегия организовали рабочую группу, в задачу которой входит обсуждение вопроса установления ограничений на стоимость природного газа.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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