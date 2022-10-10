Amazon инвестирует в производство электромобилей

Американская корпорация «Amazon» планирует в течение следующих пяти лет инвестировать более € 1 млрд в увеличение парка электромобилей в Европе, сообщило агентство Reuters. Согласно заявлению представителей компании, количество электрокаров увеличится с 3 тыс. до 10 тыс. к 2025 году. Предусматривается также выделение средств на стимулирование инноваций в транспортной отрасли и на расширение инфраструктурной сети общественных зарядных станций, передает телеканал «Известия». Amazon также планирует расширить сеть хабов, через которые будет осуществляться доставка заказов зелеными способами, например с помощью пеших курьеров и курьеров на электровелосипедах.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.