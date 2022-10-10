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Audi готовит электрическую версию модели TT

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Фото: Autoexpress/Avarvarii
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Компания Audi готовится представить новое спортивное купе Audi TT. Модель будет выпускаться только на электротяге. Об этом 10 октября сообщил журнал Autoexpress.

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В Audi дали понять, что разрабатывая замену текущей модели TT, помимо перехода на электричество, машине будет радикально изменен стиль кузова. Специалисты считают, что новый спортивный электромобиль будет иметь четыре двери вместо нынешних двух.

«Мы хотим добавить в наше портфолио несколько очень эмоциональных автомобилей, но прямой преемник ТТ — не наш выбор. Мы не можем просто сказать, что сделаем ТТ на электричестве. Мы хотим удивить наших клиентов», — сообщил член совета директоров Audi по техническому развитию Оливер Хоффман.

По мнению специалистов, концепт машины, который пока носит рабочее название Activesphere, будет представлен в первом квартале 2023 года. Вполне возможно, что это будет четырехдверное купе с высокой посадкой.

Предполагается, что электромобиль будет сделан на базе платформы SSP, которая принадлежит Volkswagen Group.

30 сентября стало известно, что Audi привезет на Нюрбургринг электромобиль мощностью свыше 600 л.с. Машина сделана на электрической платформе PPE. Специалисты предположили, что у машины на электротяге будет два электродвигателя. Возможно, что они составят суммарную мощность до 637 л. с. Кроме того модель получит некоторые тонкие настройки по стилю, чтобы спортивная версия внедорожника отличалась от более прозаичных версий модели Q6.

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