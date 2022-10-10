Подъезд к Североморску реконструируют в Мурманской области

В Мурманской области планируют реконструировать подъезд к городу Североморску. Мурманскавтодор объявил о поиске подрядчика на разработку проекта работ, соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно документации, фирме необходимо начать проектные работы 31 октября и завершить их в течение года. В октябре-декабре 2023-го проект уже должен пройти госэкспертизу.

Максимальная стоимость контракта составит 7,49 млн рублей. Определить подрядчика планируется 19 октября.

Как уточняет ИА «Би-порт», ­автоподъезд к Североморску хотят расширить до четырех полос, ширина каждой полосы будет достигать 3,5 м. Расчетная скорость на участке трассы составит 120 км/ч.

Ранее сообщалось, что Мурманскавтодор закупит для дорог региона комплексы фото- и видеофиксации на 140,4 млн рублей. Тендер был опубликован на портале госзакупок, результаты станут известны 17 октября.