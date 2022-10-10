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В НМ ЛНР заявили о продолжении попыток ВСУ прорыва обороны

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ не прекращают попытки прорыва обороны на луганском направлении
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Вооруженные силы Украины не останавливают попытки прорыва обороны на луганском направлении превосходящими силами. Об этом сказал в понедельник, 10 октября, офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко. Он назвал текущую ситуацию серьезной.

Позиции силы: украинские атаки отбиты на всех направлениях
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«Ситуация серьезная, заниматься шапкозакидательством и говорить, что всё хорошо и спокойно, я не буду. В некоторых местах противник не прекращает попыток прорвать нашу линию обороны, причем превосходящими силами», — подчеркнул Марочко в эфире телеканала «Соловьев Live».

Кроме того, офицер НМ ЛНР обратил внимание на то, что в настоящее время командование союзных сил распределило силы и ведет оборону.

«Там, где возможны прорывы, было усиление, наши военнослужащие хорошо начали окапываться, строить фортификационные сооружения», — подчеркнул он.

Марочко указал на продолжение планового ведения работы.

«<…> но до переломного момента еще далеко, поскольку противник прет очень сильно», — сказал офицер.

Днем ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на луганском направлении были отбиты атаки противника в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Белогоровка Луганской Народной Республики, Спорное, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Артемовск и Зайцево Донецкой Народной Республики. Было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, семь боевых бронированных машин и 11 автомобилей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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