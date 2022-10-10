Жительница Петрозаводска перевела мошенникам 1,5 млн рублей

В Петрозаводске (Карелия) жертвой телефонного мошенничества стала 31-летняя горожанка. Она перевела злоумышленникам 1,5 млн рублей, сообщает республиканское МВД.

По словам женщины, в конце сентября ей поступили несколько звонков якобы от сотрудников различных банков. Они убедили петрозаводчанку в том, что на нее кто-то оформил кредит и предложили следовать инструкциям, чтобы избавиться от него.

В течение недели горожанка оформила ряд кредитов, обналичила средства и перевела их на счета незнакомых лиц по номерам телефонов. Кроме того, женщина решила спасти личные накопления мужа и также перевела их на «безопасный» счет. В минувшую пятницу, 7 октября, потерпевшая обратилась в полицию с заявлением.

Как уточняет ИА «Карелinform», еще одной жертвой мошенничества стал 54-летний житель Кемского района. Злоумышленники действовали по той же схеме и убедили мужчину в необходимости перевода средств на «безопасные счета».

Потерпевший перевел накопленные 195 тыс. рублей, а затем взял два кредита на 400 тыс. и 276 тыс. рублей. После этого мошенники признались в обмане. Общая сумма ущерба составила 871 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.