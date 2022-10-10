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Четыре человека погибли при пожарах за месяц в Магаданской области

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МЧС зафиксировало всплеск количества бытовых пожаров с начала отопительного сезона в Магаданской области. С 7 сентября при возгораниях погибли четыре человека.

В двух случаях пожары в Магадане произошли в результате неосторожности при курении. Еще одно возгорание в поселке Мяунджа в Сусуманском городском округе было спровоцировано нарушением правил использования электроприбора. Предполагается, что погибший мужчина использовал электроплиту для обогрева, на pаскаленную поверхность упали вещи и загорелись. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

Последний пожар произошел 8 октября в поселке Сеймчан в Среднеканском городском округе. Причины возгорания устанавливаются.

С начала 2022 года в Магаданской области произошло 576 пожаров. Жертвами возгораний стали девять человек, еще девять получили травмы. Наиболее частой причиной возгораний становится неосторожное обращение с огнем.

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