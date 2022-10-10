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Еще один немецкий депутат попытался уязвить экс-посла Украины Мельника

Немецкий депутат Тритчлер обвинил сына экс-посла Украины Мельника в неучастии в военных действиях на стороне ВСУ
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Фото: Global Look Press/IMAGO/M. Popow
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Депутат от партии «Альтернатива для Германии» Свен Тритчлер, вслед за коллегой из Левой партии Эзги Гюйылдар, 10 октября вступил в словесную перепалку с бывшим послом Украины Андреем Мельником по поводу того, что его сын находится в ФРГ, а не участвует в военных действиях в конфликте с Россией на украинской стороне.

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«Почему Мельник хочет втянуть в войну полмира, пока его сын с комфортом живет в Берлине, вместо того чтобы воевать?» — задал вопрос общественности Тритчлер на своей странице в Twitter.

Бывший посол Украины тут же отреагировал на свою фамилию в соцсети, не оставив твит без внимания.

«Это не твое чертово дело», — ответил Мельник немецкому депутату.

Тот, в свою очередь, позволил себе не согласиться с данным высказыванием, отметив, что это «как раз его дело», поскольку жизнь сына Мельника на территории ФРГ происходит за счет немцев.

«Немцы вынуждены платить уже не только за создавшиеся проблемы, но и за вашего сына — бездельника и бандеровца, как вы», — добавил политик.

Ранее, 9 октября, бывший посол Украины в Германии резко высказался на вопрос члена Левой партии (Die Linke) Эзги Гюйылдар относительно службы его сына в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Та также выразила недоумение в соцсети, почему сын Мельника до сих пор учится в Берлине, а не сражается за свою страну на Украине «и за нашу свободу?» Экс-посол не стал отвечать на этот вопрос и назвал партию «ужасной и бессердечной», а девушку — «бессовестной».

Ранее в понедельник, 3 октября, Мельник обматерил Илона Маска за его предложение по урегулированию украинского кризиса. Маск написал в Twitter, что мировому сообществу не следует оспаривать статус Крыма как части РФ. Он напомнил, что полуостров всегда входил в состав России с 1783 года «до ошибки Хрущева». Кроме того, по мнению Маска, Украина должна остаться нейтральной страной.

До этого пользователи Twitter призвали экс-посла Украины Мельника забыть о вступлении Киева в НАТО. Украинский чиновник обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом «сделать этот исторический шаг для предотвращения ядерного апокалипсиса».

Андрей Мельник известен своими провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. В июле президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего посла с его должности. Сообщалось, что Мельник станет заместителем главы МИД в Киеве.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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