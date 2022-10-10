Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Томской области
В Томской области водитель легковушки погиб в результате съезда автомобиля с дороги, еще трое человек пострадали. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла ночью 9 октября на 12-м км автодороги Стрежевой — Нижневартовск. По предварительной информации, 19-летний водитель ВАЗ-2112 потерял управление. Машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в деревья.
В результате ДТП автомобилист получил различные травмы, от которых скончался на месте. Две 17-летние и одна 16-летняя девушки-пассажирки доставлены в больницу, пишет РИА «Томск».
По данным полиции, водительский стаж молодого человека составлял три месяца. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
В тот же день в Ставропольском крае в Грачевском округе столкнулись два автомобиля. Травмы получили в общей сложности шесть человек. Это оба водителя и пассажиры обеих машин, подростки 14, 15, 16 и 20 лет.