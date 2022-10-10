Жители сел Удмуртии передали часть урожая животным зоопарка в Ижевске

В Ижевске подвели итоги благотворительной акции «Помоги животным». В ее рамках ижевский зоопарк принимал излишки урожая от жителей Вавожского района.

Всего за один день удалось собрать более 0,5 т овощей, ягод и фруктов, сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на городскую администрацию. Неравнодушные селяне доставили в зверинец яблоки, груши, кабачки, тыквы, черноплодную рябину, капусту, свеклу и томаты. Администрация района поименно поблагодарила участников акции.

Udm-info.ru напоминает, что государственный зоологический парк Удмуртии каждый год проводит подобные акции, принимая продовольственную помощь для своих подопечных.

Ранее сообщалось, что зоопарк Удмуртии приютил белого лебедя, который не улетел на зиму и продолжал жить на пруду у деревни Лудорвай под Ижевском.