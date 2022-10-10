Пять областей Украины остались без электроснабжения, на остальной территории фиксируются частичные отключения. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Отсутствует электроснабжение в пяти областях: Львовская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Тернопольская. На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично», — говорится на странице госслужбы в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, обесточена часть украинских областей. В восьми регионах Украины и Киеве повреждены одиннадцать важных объектов инфраструктуры. Он призвал украинцев быть готовыми к перебоям с водоснабжением, связью и электричеством.

Утром в понедельник взрывы прогремели в крупных городах Украины. В Киеве произошло порядка четырех взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о частичном ограничении электроснабжения в столице и Киевской области. В Сети появилось видео пожара в здании Службы безопасности Украины на Терещенковской улице в Шевченковском районе украинской столицы. Огнем также была охвачена киевская теплоэлектростанция.

В некоторых городах Украины нет света и водоснабжения, наблюдаются перебои в работе интернета. Украинские железные дороги предупредили о задержке поездов из-за повреждений контактной сети.

Ранее в понедельник на Украине была объявлена воздушная тревога на всей территории страны. Сообщалось о взрывах в Днепре, Львове, Одессе и других городах.

Как рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, вооруженными силами РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. По его словам, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. Он добавил, что в случае продолжения попыток проведения в РФ терактов ответы со стороны Москвы будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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